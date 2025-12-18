ジュビロ磐田にとっての2025シーズンは、クラブが掲げる理想と、“魔境”に例えられるJ２が突きつける現実の狭間で揺れ動いた１年だった。2022年９月に就任した藤田俊哉スポーツダイレクターは、26-27シーズンのJ１優勝を大目標に据え、ボールを支配し、試合を支配する攻撃的なフットボールを志向してきた。その方針のもと、23年には横内昭展監督（現・モンテディオ山形監督）を迎え、FIFAからの移籍禁止という制約下で、１年