18日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比200ポイント安の3万365ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万416.96ポイントに対しては51.96ポイント安。 株探ニュース