Image: オスカージャパン株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。外国語話者との会話で「え、今なんて言ったの？」と頭が止まる瞬間、ありますよね。そんなモヤモヤを助けてくれるのが「AuraBuds X5L」です。ぱっと見はデスクに置く小さな時計。でも中身はAI搭載の翻訳イヤホンというギャップのあるアイテムなんです。81言語対応。聞いたそば