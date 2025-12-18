テレ東のドラマ『略奪奪婚』(2026年1月6日スタート 毎週火曜24:30〜25:00)の追加キャストが発表された。『略奪奪婚』追加キャスト○松本大輝、川島鈴遥らの出演が決定千春(内田理央)が利用する元ホストのナオ役に松本大輝、司(伊藤健太郎)の病院の事務員・梅田亜衣役に川島鈴遥、えみる(中村ゆりか)の元カレで人気ライバーの海斗役にはISSEIが決定。さらに、千春のお気に入りでNo.1ホストのヒロキ役を小野塚勇人、司の母親で司の兄