コスモエネルギーホールディングスはダイバーシティ&インクルージョンへの取り組み評価指標である「D&I Award 2025」で最高評価の「ベストワークプレイス」に認定された。昨年に続き2年連続の認定となる。同社と共に、グループ会社のコスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発、コスモ石油ルブリカンツ、コスモビジネスアソシエイツも「ベストワークプレイス」に認定された。「D&I AWARD 2025」で最