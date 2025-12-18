何かと忙しい日々の中、家事はなるべく時短しながら楽していきたいものですがそれを「手抜き」だと思う人もいるそうで……！？ 今回は筆者の知人Aさんから聞いた家事にまつわる夫とのエピソードをご紹介します。 時短で楽は手抜き！？ イライラ！ 家事を甘くみる夫！