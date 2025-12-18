本日12月18日に最終話を迎える木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）より、主演の北村有起哉、共演の仲間由紀恵、小瀧望、近藤華、草刈正雄、阿川佐和子、小野花梨、石井杏奈のクランクアップカット＆コメントが到着した。【写真】北村有起哉＆仲間由紀恵の笑顔弾けるクランクアップショット本作は、『最後から二番目の恋』シリーズなどを手掛けた脚本家・岡田惠和の完全オリジナル作品。二人の子を持つ主人公・