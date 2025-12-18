【ケロウナ（カナダ）共同】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第12日は17日、カナダのケロウナで混合ダブルスの1次リーグが行われ、A組で日本の小穴桃里、青木豪組は3位に終わり、五輪出場を逃した。混合ダブルスは五輪に採用されて3大会目で、日本の初出場はならなかった。日本の最終戦はオーストリアの棄権で不戦勝となり、5勝2敗。チェコが韓国を9―3で下し、6勝1敗で並んだ両国が18日のプレーオフに進んだ。