お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。1歳長男と今月誕生した次男のツーショットを公開した。14日に第2子となる次男を出産した蜂谷。「たくさんのお祝いのコメント本当にありがとうございます」と祝福の声に感謝しつつ「今はとにかく無事に出産出来て一安心というところです。これまでサポートしてもらった病院の先生や看護師さん助産師さん、家族