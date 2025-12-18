「上野発・日立行き」が復活JR東日本は、2026年3月14日（土）に実施するダイヤ改正で、朝夕時間帯に常磐線で一部列車の運転区間を延長します。【画像】これが復活する「上野発・日立行き」運行時刻です常磐線では、朝夕時間帯の「勝田行き」下り列車2本を「日立行き」と「高萩行き」にそれぞれ運転区間を延長。上野発の日立行きは、2020年3月ダイヤ改正で勝田止まりに短縮されたことで消滅していましたが、約6年ぶりに復活とな