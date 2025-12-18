爆破処理のため埋められるロシア軍の地雷や不発弾＝2022年、キーウ郊外（共同）【ベルリン共同】ロシアによるウクライナ侵攻を受け、ポーランドがロシアとその同盟国ベラルーシとの国境沿いに地雷を設置して対ロ防衛力を強化するため、対人地雷の生産を再開する方針を固めた。ロイター通信が国防省高官の話として報じた。ポーランドが対人地雷の生産を実行すれば、冷戦終結後初めて。ポーランドは対人地雷の製造と輸出を1980年