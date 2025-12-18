「カーリング混合ダブルス・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選」（１６日、ケロウナ）混合ダブルスの１次リーグが行われ、同組で日本の小穴桃里（３０）、青木豪（２６）組は敗退が決定。ミラノ・コルティナ五輪出場はならなかった。Ａ組の日本は最終戦のオーストリア戦で不戦勝。５勝２敗の３位で上位２カ国の直接対決、韓国−チェコの結果を待つことになった。１次リーグはＡ、Ｂ組の各８ペアが総当たりで戦い、各組の