ＭＬＢ公式サイトは１７日（日本時間１８日）に来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の米国代表に３人の先発投手が加わったと報じた。ツインズのジョー・ライアン投手（２９）、メッツのクレイ・ホームズ（３２）、新人のノーラン・マクリーン（２４）の３人だ。ライアンはツインズで２１年にツインズメジャーデビュー。５シーズンで３度２桁勝利を挙げている。今季は自己最多の３１試合に