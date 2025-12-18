2025年12月13日、「きかんしゃトーマス」初のクリスマスムービー『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』の公開記念舞台挨拶がユナイテッド・シネマ豊洲で開催された。今作で声優を務めたDAIGOさんは「Xmasのおうちパーティーにお呼ばれ」をイメージした衣装で登壇。煙突にリースを飾るなどクリスマス仕様に着飾ったトーマスと対面し、特製クリスマスツリーを前に点灯式を実施した。【画像】きかん