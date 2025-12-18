数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！一見バラバラに見える数字ですが、ある決まったルールに従って並んでいます。問題：2、3、7、16、32、□□に入る数字は何でしょうか？ヒント：増え方に注目してみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：57正解は「57」でした。▼解説この数列は、前の数に連続する平方数を足していく規則になっています。2 ＋ 1（1²） ＝ 33 ＋ 4（2²） ＝ 77 ＋ 9（3²）