ファンギルドは異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、累計70万DLの人気作『呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚』(漫画：汀よしの／原作：歪牙龍尾)を「紙コミックス」化。2025年12月17日(水)に発売した。誰にも理解されなかった痛みを抱えた2人が、最愛の人とその苦しみを乗り越えていくロマンスファンタジー！「──死なせたくない。私はこの方を信じたい」「仮病令嬢」と呼ばれ、婚約破棄されてしまったリズ。そんな