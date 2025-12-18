俳優の草川拓弥、高野洸、渡邉美穂、細田善彦がこのほど、ドラマ『地獄は善意で出来ている』(カンテレ：毎週木曜24:15〜、フジテレビ：同24:45〜 ※FODで先行配信)のクランクアップを迎えた。最終話は、きょう18日に放送される。(左から)渡邉美穂、細田善彦、草川拓弥、高野洸親に捨てられ、無戸籍者として社会から存在を認められずに生きてきたが、更生プログラムという名の残酷な罠に立ち向かう中で、初めて仲間と呼べる存在に出