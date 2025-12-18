竹書房は、「竹コミ！」で連載中の『我が妹のためならば』(漫画：葵日向)を2025年12月17日(水)に発売した。【あらすじ】2年前に両親を亡くした高校生の双子、ギャルな美沙とチャラめな史郎、3歳の妹・ちーちゃんの3人暮らしをすることに!「こんな見た目の子達が育てらてるの…?」と周囲は心配するけれど、実際は──。ちーちゃんを愛でて愛でて、愛でまくり!!我が妹は世界でいちばん可愛いんだから!!!ちょっぴり騒がしくて、めちゃ