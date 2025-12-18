東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.80高値182.88安値181.57 184.57ハイブレイク 183.73抵抗2 183.26抵抗1 182.42ピボット 181.95支持1 181.11支持2 180.64ローブレイク ポンド円 終値208.25高値208.41安値207.06 210.10ハイブレイク 209.26抵抗2 208.75抵抗1 207.91ピボット 207.40支持1 206.56支持2 206.05ロ&#1254