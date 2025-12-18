東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.29高値9.32安値9.23 9.42ハイブレイク 9.37抵抗2 9.33抵抗1 9.28ピボット 9.24支持1 9.19支持2 9.15ローブレイク シンガポールドル円 終値120.59高値120.62安値119.85 121.63ハイブレイク 121.12抵抗2 120.86抵抗1 120.35ピボット 120.09支持1 119.58支持2 119.32ローブレイ