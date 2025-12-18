来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の公式X（旧ツイッター）は17日（日本時間18日）、ツインズで今季13勝を挙げたジョー・ライアン投手（29）ら3投手が新たにアメリカ代表として出場することが決まったと発表した。ライアンは21年にツインズでメジャーデビューし、翌22年は開幕投手を務め、13勝をマーク。今季は球宴に初選出され、自己最多タイの13勝（10敗）を挙げるなど、防御率3・42の好成