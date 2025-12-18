アメリカのメディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、パラマウント・スカイダンスによる敵対的買収の提案を拒否するよう株主に勧告しました。【映像】パラマウントピクチャーズ周辺の様子ワーナーをめぐっては、アメリカの動画配信大手Netflixがスタジオ事業や動画配信サービスなどを約11兆円で買収する契約を結んでいましたが、パラマウントがそれを上回る17兆円規模での敵対的買収に踏み切っていました。ワー