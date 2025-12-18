今回は、家事育児一切せず、妻にモラハラ発言を繰り返す夫を置いて、沖縄に行った妻のエピソードを紹介します。「私はあんたの母親じゃない！」「家事も育児もまったくやらず、日頃から私にモラハラ発言を繰り返していた夫。ママ友にそのことを相談したら、『息抜きに沖縄に一緒に旅行しよう』と言ってくれたので、娘を連れて沖縄に行くことになりました。夫には沖縄に行くことは何も話しておらず、こっそり娘と家を出ようと思って