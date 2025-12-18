１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２２８．２９ドル安の４万７８８５．９７ドルと４日続落した。オラクル＜ORCL＞のＡＩデータセンターへの建設計画に関し、投資会社の一部が出資交渉から撤退したと伝わり、同社株が急落。半導体株が売られ全体相場を押し下げた。 キャタピラー＜CAT＞が株価水準を切り下げたほか、ＧＥベルノバ＜GEV＞やビストラ＜VST＞が下値を模索。デル・テクノロジー