１２月２５日付で東証グロース市場に新規上場予定のリブ・コンサルティングの公開価格が、仮条件（９２０～１０００円）の上限である１０００円に決定した。 同社は、総合経営コンサルティング業務やＤＸコンサルティング業務を提供するコンサルティングファーム。ベンチャー企業から中堅・中小企業、大企業まで幅広い顧客基盤を有しているほか、現場主義に徹して支援成果の創出にこだわるハンズオ