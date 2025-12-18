大阪3月限ナイトセッション 日経225先物48950-760 （-1.52％） TOPIX先物3357.5-24.0 （-0.70％） シカゴ日経平均先物48975-735 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 17日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米オラクル の約1兆5500億円規模の人工知能（AI）データセンター計画への出資協議から、有力な米投資会社が撤退したことが明らかになっ