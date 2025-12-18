アメリカのトランプ政権は、国家安全保障上の懸念を理由に、アメリカへの入国禁止対象について現行の12カ国から20の国と地域に拡大する方針を決めました。【映像】手を振るトランプ大統領トランプ政権は、これまでテロなど国家安全保障上の理由からアフガニスタンやイランなど12カ国からの入国禁止措置を導入していました。トランプ大統領は16日、この対象国を大幅に拡大する大統領令に署名しました。新たに対象となったのは