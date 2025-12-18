2026年1月6日(火) 深夜24時30分放送スタート放送後、TVerにて見逃し配信 Prime Video にて見放題独占配信ドラマチューズ！「略奪奪婚」 テレ東では、2026年1月6日(火)から、ドラマチューズ！「略奪奪婚」(毎週火曜 深夜24時30分～)を放送します。 2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁 VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同