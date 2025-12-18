広島は１７日、保留選手名簿を外れ、自由契約選手となっていたテイラー・ハーン投手（３１）と再契約を結んだことを発表した。再契約金は５０万ドル（約７７００万円）で年俸は７５万ドル（約１億１６００万円）プラス出来高払い。来日２年で９０登板、防御率２・５１をマークしている左腕が、来季もブルペン陣を支える。頼れる剛腕が来季も赤いユニホームを身にまとう。カープとの再契約が決定したハーンは球団を通じ、「再び