関東および中国地方の河川名はまだ海上自衛隊は2025年12月15日、建造中の令和5年度計画護衛艦の命名・進水式を近日中に執り行うと発表しました。【写真】あまりにも違う……これが「最新」と「最古」の護衛艦が並んだ様子です場所は三菱重工長崎造船所で、日時は12月22日（月）9時12分から9時25分、執行者は佐世保地方総監の福田達也（ふくだ たつや）海将が務める予定です。令和5年度計画護衛艦とは、もがみ型護衛艦の12番