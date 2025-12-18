ダンディー・ユナイテッド戦で先制点を挙げたセルティックの前田大然＝17日、ダンディー（PA通信提供、AP＝共同）サッカーのスコットランド・プレミアリーグで17日、セルティックの前田大然はアウェーのダンディー・ユナイテッド戦の前半13分に先制ゴールを挙げ、フル出場した。今季6点目。旗手怜央は後半20分まで出場した。チームは1―2で逆転負けした。（共同）