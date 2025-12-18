困難・障害・批判・病気など、「乗り越える」「克服する」ものはさまざま。それぞれの場面に合った表現を知っていると、いざというときに役立ちます。声に出して練習してくださいね。今回は「ラジオビジネス英語」1月号の「Lisa’s Expressions」から、「乗り越える」を伝える表現をご紹介します。 overcome overcome（克服する、乗り越える）ダイレクトで力強い言葉です。困難に打ち勝った、という印象を与えます。