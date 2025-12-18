大好きな彼氏には、つい甘えたくなるもの。しかし、普段は多少のワガママを受け入れてくれたとしても、忙しいときに無理を言うと、うんざりされてしまうこともあるので、注意が必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性89名へのアンケートを参考に「忙しいときにされるとキレそうになる彼女の行動」を紹介します。【１】仕事のメドが立たないのに、「何時に帰れる？」としつこく聞く「何時までかかるのか、こっち