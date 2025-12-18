総合格闘家の皇治（36＝TEAM ONE）が17日、自身のインスタグラムを更新。大物たちとの忘年会を公開した。「TEAMONE gymの選手達を連れて大忘年会」とつづり、俳優の岩城滉一、元K―1世界王者で、タレントの魔裟斗、モデルで実業家のMALIA.、来季からロッテの1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任する西岡剛氏ら大物だらけの忘年会を報告した。複数のショットを添え「お世話になってる方々と騒げて嬉しかった。周りに感謝」