新しい一年のスタートは、心がほどけるティータイムから始めてみませんか。THE ALLEYが提案する「TEAFUL START 2026」は、お茶とともに穏やかな時間を楽しめる数量限定の福袋。気軽に楽しめるベーシックなセットと、開ける瞬間までワクワクが続くサプライズ仕様の2種類が登場します。忙しい毎日にそっと寄り添うお茶の時間は、自分を整える大切なひととき。新年のはじまりにぴったりな福袋で、ほっとする一年を