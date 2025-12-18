フェードやドロー、球の高さなどを打ち分けるテクニックがあればいろんな状況が攻略できてスコアアップ！ 「打ちたい」を「打てる」に変えるレッスンでショットバリエーションを増やそう！ 曲げないことが先決！〝パックジュース〟の高さに秘密ありストレートゾーンを立体でイメージ！ スティックでスタンスを確認！手前にボールとティー奥にボ