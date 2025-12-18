きょう未明、高岡市で大破した軽乗用車とそのそばで横たわる女性が見つかりました。女性は病院に運ばれましたが死亡しました。警察はひき逃げの可能性があるとみて捜査しています。高岡警察署によりますと、きょう午前0時半ごろ、高岡市羽広町東の交差点付近に住む人から「事故のような大きな音が聞こえ、外を見たら、大破した車と道路に横たわる女性が見えた。女性に声をかけている男性がいる」と110番通報がありました。交差点付