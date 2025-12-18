大阪府知事で日本維新の会の吉村洋文代表（50）が17日、自身のインスタグラムを更新。芸能界の超大物とのツーショットを投稿した。シンプルに「さんまさんと、やで」とのみ添え、私服姿でタレントの明石家さんまと収まるツーショットを2枚投稿。親しそうに肩を組む姿も。吉村代表は今月23日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」スペシャルに出演することは発表されている。この投稿に、フォロワーからは「国宝級ツー