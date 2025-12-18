アメリカのトランプ大統領がベネズエラへの圧力を強める中、ベネズエラのマドゥロ大統領が国連のグテーレス事務総長と電話会談を行いました。ベネズエラ政府は17日、マドゥロ大統領がグテーレス事務総長と電話会談を行ったと発表しました。トランプ大統領は前日、ベネズエラを出入りするすべての制裁対象の石油タンカーの「全面封鎖」を命じるなどマドゥロ政権への圧力を強めていてマドゥロ氏は会談でこうした措置について「主権と