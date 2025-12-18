「相続はまだ先の話」と思っていても、不動産を複数所有しているご家庭では、気づかぬうちに多額の相続税が発生するケースが少なくありません。今回ご相談に来られたのは、障害のある長男ではなく、次男に多く相続させたいと考える80歳目前のお母様。家族構成や資産内容を丁寧に整理し、制度を正しく使うことで、相続税を大幅に減らす道が見えてきました。実際の事例をもとに、相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役