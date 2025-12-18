専用装備でタフなイメージに トヨタは、2025年12月17日に新型「RAV4」を発売しました。 クロスオーバーSUVという現代の主要なカテゴリーを切り開いたモデルとして知られるRAV4が、7年ぶりに全面刷新されました。【画像】超カッコいい！ これが新型「RAV4」です！ 画像で見る（30枚以上）RAV4は1994年に誕生して以来、SUV市場に大きな影響を与えてきました。デビュー当時は悪路走破性を重視した重厚なモデルが主流でしたが、初代R