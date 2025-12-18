NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。12月19日放送の第60話では、錦織（吉沢亮）がトキ（髙石あかり）に怪談を話してほしいと頼む。 参考：『ばけばけ』トキがヘブンに伝える初めての怪談『鳥取の布団』のあらすじを解説 ヘブン（トミー・バストウ）がトキの怪談に夢中になり続けていた第59話。 第60話では、トキはヘブンのために、大雄寺に『水あめを買う女』を聞きに訪れる。花田旅館では、夜な夜なヘブンと