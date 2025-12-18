私はカオリ。不妊治療のために休職し、穏やかに過ごしていました。そんなとき、義母から電話が。「体は大丈夫？」と聞かれ、休職を知られたと気づいて驚愕。夫を問い詰めると、私の許可もなく話したと判明し、軽率さに呆れと怒りがこみ上げました。それから義母の連絡が頻繁になり、治療の進捗を逐一報告するような状況になってしまいました……。プライベートに踏み込まれる不快感と、夫が私の気持ちを理解してくれない寂しさで、