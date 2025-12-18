【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,885.97 ▼228.29（12/17）NASDAQ：22,693.32 ▼418.14（12/17） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って下落しました。AIへの巨額投資を巡る不透明感が意識されたことで投資家心理が悪化し、ハイテク株を中心に売りが出ました。ダウ平均は13ドル高の48,128ドルと小幅高で取引を開始しました。序盤は堅調な値動きも、1時間ほどで下落に転じ、その後は小幅安で