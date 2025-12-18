冬の必需品、「カイロ」。最近支持を集めているのは、肌にやさしく、長時間じんわり温めてくれる低温カイロだ。熱くなりすぎないから貼る場所を選ばず、仕事中も移動中も、さらには就寝中まで使いやすい。冷えを「一気に温める」のではなく、「冷やさない」ためのアイテムとして、低温カイロは冬の必需品になりつつある。【写真】「“ほんわか低温”が優しい…」女性の冷えに寄り添う設計が特徴のおなか専用低温カイロ■低温カイ