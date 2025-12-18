元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女、モデルの希空さん（18）が2025年12月15日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュなスーツ姿を披露した。雰囲気変わるパンツスタイルで希空さんは、黒と茶色のハートの絵文字を添えて、ストライプ柄のジャケットを羽織ったスーツ姿を投稿。「＠vivi_mag_official」とファッション誌「ViVi」（講談社）のインスタアカウントをメンションして