17日午後、福岡県八女市の九州自動車道で乗用車が中央分離帯などに衝突する事故があり、女性1人が死亡しました。警察によりますと、17日午後8時半ごろ福岡県八女市の九州道の下りで、「追い越し車線で単独事故」と110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、中央分離帯などに衝突したとみられる乗用車が大破した状態で見つかりました。この事故で男女2人が病院に搬送されましたが、女性は約3時間半後に死亡が確認されました