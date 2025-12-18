【本日の見通し】英中銀は利下げ、ECBは据え置きを織り込み済み 本日はイングランド銀行（BOE/中央銀行）金融政策会合（MPC）、欧州中央銀行（ECB）理事会の結果が発表される。英中銀は利下げ、ECBは据え置きで見通しがほぼ一致している。英中銀は投票の内訳が注目材料。前回は５対４での据え置き決定となった。英中銀は意見が分かれることが多く、最後に全会一致となったのは２０２１年９月会合（この時も量的緩和につ