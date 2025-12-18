東京のJR新橋駅近くで、割れたビール瓶で男性を刺した男が逃走している。無料案内所男性スタッフをビール瓶で…18日午前1時ごろ、新橋駅近くの路上で、男が無料案内所の男性スタッフの頭をビール瓶で殴り、さらに割れた瓶で首を刺してタクシーで逃走した。男性はけがをしたが、命に別条はない。当時男は、被害者の同僚とトラブルになっていたという。