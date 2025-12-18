「和食さと」では、2025年12月18日から26年1月14日までの期間限定で「かに食べ放題コース」を販売します。かにを使った一品料理も登場今年はボイルした「ずわいがに」が食べ放題に！和食さとの食べ放題「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」の3種類で「かに食べ放題コース」が登場します。ジューシーな甘みや、ふっくらとほぐれる身質、豊かな旨みが特長のずわいがにを好きなだけ食べられます。また、濃厚な味わいの「かに甲羅